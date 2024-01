Drentse stichting bindt juridische strijd aan tegen de wolf

De pas opgerichte stichting 'Wijs met Wolven' wil een juridische strijd voeren over de wolf in de provincie Drenthe. Om de tienduizenden euro's kostende juridische procedure te kunnen betalen, begint de stichting vandaag een crowdfundingsactie.

De stichting bestaat uit Drentse dierhouders en inwoners die zich zorgen maken over het toenemend aantal wolven en de toenemende schade aan landbouwhuisdieren. Het doel van de stichting is om met de procedure duidelijkheid te krijgen over het nemen van maatregelen tegen de wolf.

"We willen procederen tegen een aantal regelingen die haaks op elkaar staan", zegt voorzitter Wim Hennink, hobbypaardenhouder in Wapserveen. "Op dit moment is onduidelijk wat dierhouders en burgers tegen de wolf mogen doen. Daar willen we graag een uitspraak over."

Niet tegen de wolf

Hoewel de stichting niet voor of tegen de wolf zegt te zijn, hoopt de voorzitter dat de groeiende wolvenpopulatie wordt gereguleerd. "Door het uitnemen en verplaatsen van 'probleemwolven' kan de overlast worden beperkt", zegt Hennink.

Advocaat Pieter Huitema, die de stichting bijstaat, denkt dat het treffen van maatregelen tegen de wolven onvermijdelijk is. "Als je helemaal niets doet, zal de populatie groter worden en de overlast toenemen. Niemand wil dat er op een bepaald moment ook slachtoffers vallen. De overlast moet worden beperkt tot een acceptabel niveau zodat mens en dier naast elkaar kunnen leven. Regulering is daar een middel voor", zegt Huitema tegen RTV Drenthe.

De advocaat zegt dat het wel twee jaar kan duren voor er een uitspraak ligt.