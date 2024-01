Vanavond op tv: 'Buitendijks' bouwen • Politie experimenteert met gezichtsherkenning

Aan de droge kant van de dijk

Het hoge water doet steeds meer mensen afvragen: hoe (on)veilig is het om buiten de dijken te wonen? In Hoorn staat een deel van een schiereiland bij de haven blank. Bewoners moeten alle zeilen bijzetten om geen waterschade te hebben.

Toch wordt op een andere plek in Nederland volop 'buitendijks' gebouwd: in Arnhem in de uiterwaarden van de Nederrijn. Sommige mensen vinden dat onverstandig: zijn die huizen wel toekomstbestendig? En wie draait op voor de mogelijke schade?