Onderzoekers vinden geen link tussen Ozempic en zelfmoordgedachten

Onderzoekers hebben geen link gevonden tussen de populaire afslankgeneesmiddelen Ozempic of Wegovy en zelfmoordgedachten. Het onderzoek volgde op meldingen van zelfmoorden, zelfmoordgedachten en zelfbeschadiging onder gebruikers.

Gebruikers van de medicijnen hebben zelfs minder zelfmoordgedachten dan een controlegroep, toont het Amerikaanse onderzoek aan. Vooral Ozempic is in de afgelopen jaren populair geworden; miljoenen mensen gebruiken het, met wereldwijde tekorten als gevolg.

De onderzoekers keken naar geanonimiseerde data van 1,8 miljoen Amerikaanse gebruikers van Ozempic en Wegovy, die beide semaglutide als werkzame stof hebben. Zij werden in hun begeleide traject gevraagd naar zelfmoordgedachten. Ook leeftijd en gender werd geregistreerd. Die data werden vergeleken met soortgelijke patiënten die een afvalmedicijn met een andere werkzame stof gebruiken.

Het onderzoek werd gefinancierd door het Amerikaanse National Institutes of Health en gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature.

Ook het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) is vorig jaar een onderzoek gestart, na 150 meldingen van zelfmoordgedachten en zelfbeschadiging in IJsland. Dat onderzoek loopt nog, zegt een woordvoerder tegen The New York Times. Een comité van het EMA heeft tot nu toe "enkele kwesties geïdentificeerd die meer duiding nodig hebben" en heeft vragenlijsten gestuurd naar betrokken bedrijven.

'Exploderende populariteit'

Gemiddeld verliest de meerderheid van de gebruikers van deze medicatie ongeveer 5 procent aan lichaamsgewicht. 30 procent van de gebruikers valt 10 procent af. De medicijnen worden ook gebruikt door mensen die geen obesitas hebben of een medisch traject volgen, maar wel willen afvallen. Het medicijn is op sociale media aangeprezen door onder meer Elon Musk.

"De exploderende populariteit van dit medicijn maakt het noodzakelijk om alle mogelijke complicaties ervan te begrijpen," zegt een van de onderzoekers in een verklaring. "Het is dus voor gebruikers belangrijk om te weten dat de eerdere suggesties over zelfmoordgedachten niet worden bevestigd in deze zeer grote en diverse populatie in de Verenigde Staten."

Ozempic is net als Wegovy een product van pharmaceut Novo Nordisk. De Deense medicijnfabrikant maakte gisteren bekend dat het een miljard euro gaat investeren in biotechbedrijven die onderzoek doen naar ziekten die te maken hebben met een te hoog gewicht. Novo Nordisk is door Wegovy en Ozempic in korte tijd een van de waardevolste bedrijven in Europa geworden en hoopt zo de voorsprong op de markt te behouden.