Roeibondscoach maakt beoogde olympische ploeg bekend, waar veel van verwacht wordt

Bondscoach Eelco Meenhorst heeft de beoogde roeiselectie voor de Olympische Spelen van dit jaar bekendgemaakt. De samenstelling van de boten die wereldkampioen werden, is ongewijzigd.

In totaal hebben 33 roeiers, negentien mannen en veertien vrouwen, een plek bemachtigd in een reeds gekwalificeerde boot. Van de selectie wordt veel verwacht: Nederland veroverde afgelopen zomer op de WK in Belgrado liefst zes keer goud en drie keer zilver.

Guillaume Krommenhoek en Niki van Sprang hebben een plekje weten te bemachtigen in de tweezonder, al heeft die boot zich nog niet geplaatst voor de Spelen. Dat laatste ticket is in mei te verdienen tijdens het kwalificatietoernooi in het Zwitserse Luzern.