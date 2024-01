Nederlands getint Indonesisch elftal roept op tot eenheid: 'Stop met vergelijken'

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

De in Nederland geboren spelers zijn Marc Klok (Persib Bandung), Ivar Jenner (Jong FC Utrecht), Rafael Struick (ADO Den Haag), Shayne Pattynama (Viking) en Justin Hubner (Wolverhampton).

Zeker Hubner, die tegen Libië met een fout een tegengoal inleidde, kreeg het deze week op sociale media hevig te verduren. De discussie over genaturaliseerde spelers kwam daarmee weer los. Sommige Indonesische voetbalfans pleitten voor meer lokale spelers, die zijn geboren in Indonesië en spelen in de nationale competitie.

Eed van trouw

Vier van de vijf Nederlanders doorliepen allemaal het Indonesische proces van naturalisasi. Ze legden een eed van trouw af aan de Indonesische vlag. Jenner, Hubner, Pattynama en Struick hebben hun roots in het land, terwijl Klok er een succesvol bestaan in het lokale clubvoetbal opbouwde.

"Het maakt niet uit waar we vandaan komen, want we zijn altijd verenigd, zowel op als buiten het veld. Als ons team verliest, voelen we dat allemaal, En als het team wint, is het een overwinning voor ons allemaal", staat in de gezamenlijke verklaring.