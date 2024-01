Motorrijder overleden na aanrijding met politie

Bij een aanrijding tussen een motor en politieauto in Arnhem is vanochtend de bestuurder van de motor overleden. De politiemedewerker, die in een onopvallend dienstvoertuig reed, is aangehouden.

Uit ademanalyse blijkt dat de politiemedewerker niet onder invloed reed. "De Forensische Opsporing Verkeer doet ter plaatse onderzoek naar de toedracht en de aanleiding van het ongeval", legt een politiewoordvoerder aan Omroep Gelderland uit.

De aangehouden man werkt niet bij de eenheid Oost-Nederland. Beide voertuigen zijn in beslag genomen voor onderzoek.