Politie Italië ontmantelt zwendel in nepolijfolie

De politie in Italië heeft in zo'n vijftig restaurants in Rome nepolijfolie aangetroffen die als echte olijfolie werd verkocht. De nepolie bestond uit zaadolie van onbekende herkomst, op kleur gebracht met bladgroen en op smaak met bètacaroteen. Dat laatste was niet echt gelukt, schrijft de krant La Repubblica. De smaak deed slechts vaag aan olijfolie denken.

De flessen waarin de olie zat, droegen een etiket met het opschrift "Extra vergine made in Italy", wat de indruk moest wekken dat er olijfolie van de beste kwaliteit in zat. De restauranthouders wisten dat ze hun klanten belazerden; de inkoopprijs bedroeg 3 euro per liter, olijfolie van extra vergine-kwaliteit kost minstens 9 euro per liter. De restauranthouders worden vervolgd voor voedselfraude en de verkoop van illegale waar.

Misoogsten

De politie kwam de zwendel op het spoor in een onderzoek naar de producent van de nepolie. Die zit in Apulië, een Zuid-Italiaanse regio die leeft van de olijfolieproductie.

Het Italiaanse OM vreest dat het hier niet bij blijft. Door de hitte en droogte van de afgelopen jaren in en buiten Italië is de oogstopbrengst fors gedaald en zijn de prijzen explosief gestegen.

Vloeibaar goud

Ook in andere Europese landen hebben criminelen zich op het 'vloeibare goud' gestort. In Spanje nam de politie in Sevilla in oktober 74 ton gestolen olijven in beslag.

Vorige maand rolden de Spaanse en Italiaanse autoriteiten een netwerk op dat slechte olijfolie als extra vergine-olie verkocht. En in Griekenland werden een vader en een zoon opgepakt, omdat ze 13.000 liter Bulgaarse zonnebloemolie als extra vergine olijfolie wilden verkopen.