Na WK-titel ook EK-goud? Waterpolosters 'uitstekende combinatie' met Griekse coach

Havenga: "En 'Eva' is een ongelofelijk slimme coach die heel goed nadenkt over tactische keuzes zonder creativiteit over het hoofd te zien. Het is een uitstekend combinatie. Trainer en speelsters voelen elkaar geweldig aan."

Verdedigen geschoeid op klassiek Griekse leest en aanvallen in de vindingrijke geest van de Hollandse School. Gevraagd naar het geheim achter het huidige succes van de Nederlandse waterpolosters, die vanavond het EK in Eindhoven beginnen met een wedstrijd tegen Kroatië, kan Arno Havenga niet anders concluderen dan dat Oranje het beste uit twee werelden verenigt.

Het EK waterpolo voor vrouwen vindt van 5 tot en met 13 januari plaats in het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion in Eindhoven. De wedstrijden van Oranje zijn te zien via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app.

Bovenal ziet hij een groot verschil tussen beide generaties. "De laatste tien jaar is er echt sprake van een structureel hoog niveau. Wij werden in 2007 slechts negende op het WK. In Peking waren we underdog. In Parijs zijn we favoriet."

Tussen 2013 en 2021 stond hij aan het roer van het nationale vrouwenteam. Havenga loodste zijn ploeg in 2018 naar de Europese titel en zag in 2014 en 2016 twee EK-finales verloren gaan. In 2015 moest Oranje de wereldtitel na een zinderende eindstrijd aan de Verenigde Staten laten.

Havenga (49) was in 2008 assistent van bondscoach Robin van Galen toen Nederland in het Yingdong Natatorium van Peking een geslaagde greep deed naar olympisch goud, ten koste van het torenhoog favoriete Team USA.

De wereldtitel van 2023 is in Havenga's optiek te verklaren. De meeste speelsters van Oranje zijn gewild bij Europese topclubs. Van de vijftien vrouwen die de EK-selectie vormen, spelen er tien op het hoogste niveau in Spanje en Griekenland.

Wie een betere waterpoloster wil worden, moet nu eenmaal de grens over. Het is zoals het is, zegt Havenga.

"Laten we wel zijn: er is geen betere manier om je te ontwikkelen dan het hele jaar bij een topclub te spelen om Europese hoofdprijzen en je 24/7 topsporter te voelen. In ons land kun je dat gewoonweg niet bereiken. Voor Nederlandse clubs is het op financiële gronden onhaalbaar om überhaupt deel te nemen aan Europese toernooien."

Cruciaal

Neem iemand als Brigitte Sleeking, zegt hij. "Die heeft in de jaren dat ze in Griekenland bij Olympiacos Piraeus speelt ongelofelijk veel stappen gemaakt dan ze daarvoor al had gedaan. Ze is gegroeid in haar spel en daarnaast een echte persoonlijkheid geworden. Dat ze met haar club de Champions League heeft gewonnen, is cruciaal geweest in haar ontwikkeling."

Van de Kraats, samen met Aarts en Vivian Sevenich in dienst van het Spaanse CN Mataro, is ook zo iemand. "Die is de afgelopen jaren uitgegroeid van talent tot vaste waarde. Ze is heel bepalend geworden voor dit team."

"De samenstelling van deze groep is heel uitgebalanceerd. Er is een brede selectie, op alle belangrijke posities in het team zit veel kwaliteit. En iedereen neemt haar verantwoordelijkheid als de situatie daar om vraagt."