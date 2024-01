Minister Schreinemacher bevallen van zoon Titiaan

Demissionair minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) is woensdag bevallen van een zoon: Titiaan. Dat heeft ze vandaag via een woordvoerder van haar ministerie bekendgemaakt. Schreinemacher plaatste ook een foto van haar zoon op Instagram.

"Titiaan is helemaal gezond. Het gaat goed met ons. Karsten en ik zijn heel gelukkig nu hij er is." Titiaan Meijer Schreinemacher heeft de achternamen van beide ouders gekregen. Dat is sinds 1 januari mogelijk.

Eerste minister met zwangerschapsverlof

Begin vorige maand ging Schreinemacher (VVD) als eerste minister in de Nederlandse politieke geschiedenis met zwangerschapsverlof. Twee staatssecretarissen gingen haar wel voor: in het kabinet-Balkenende II gingen Karien van Gennip (CDA) en Melanie Maas Geesteranus (VVD) met zwangerschapsverlof.

Schreinemacher kondigde haar zwangerschap in augustus aan en zei het bijzonder te vinden dat ze als eerste Nederlandse minister ooit met zwangerschapsverlof zou gaan. "Maar het zou goed zijn als het snel normaal wordt. Als we de politiek en andere hoge functies een aantrekkelijke en werkbare plek willen maken voor jonge vrouwen, moeten we ervoor zorgen dat hier ruimte voor is en het normaal is. Net zoals jonge vaders dit met het ouderschap moeten kunnen combineren", zei ze destijds tegen de NOS.

Naar verwachting zal Schreinemacher rond half april terugkeren, als er dan nog geen nieuw kabinet is aangetreden. Tot die tijd wordt ze vervangen door Geoffrey van Leeuwen.