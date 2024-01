Gazaplan minister Israël: Palestijnen de burgerzaken, Israël de veiligheid

De Israëlische minister van Defensie Gallant heeft een plan gepresenteerd wat er volgens hem in de Gazastrook moet gebeuren als de oorlog voorbij is. Hij wil dat het dagelijks bestuur in handen komt van Palestijnen, maar dat de veiligheid in het gebied een zaak van Israël wordt. "De inwoners van Gaza zijn Palestijns. Daarom moeten Palestijnse instanties de leiding krijgen, op voorwaarde dat er geen vijandige acties of bedreigingen zijn tegen de staat Israël", zei de minister over zijn plan, dat nog moet worden goedgekeurd door het oorlogskabinet en het veiligheidskabinet. Hoe Israël daar dan toezicht op gaat houden, zei Gallant er niet bij. Israël zou zich daarnaast in het plan van Gallant wel het recht voorbehouden om vrijelijk binnen het gebied te opereren. Voor kolonisten is geen plek in Gaza, vindt Gallant. "Er zal geen Israëlische civiele aanwezigheid zijn in de Gazastrook na het bereiken van de doelstellingen van de oorlog." Hij doelt daarmee op de wens van de uiterst rechtse minister van Financiën Smotrich, die een voorstander is van Joodse nederzettingen in Gaza. Smotrich zegt tegen The Times of Israel al fel tegen het plan van Gallant te zijn. "Het 'day-after' plan is een herhaling van de dag vóór 7 oktober. De oplossing voor Gaza vereist 'out-of-the-box'-denken en een veranderende opvatting."

Correspondent Nasrah Habiballah: "Het is voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Gaza dat zo'n hooggeplaatst lid van de Israëlische regering met zo'n gedetailleerd plan komt voor Gaza. Het plan moet eerst nog goedgekeurd worden voordat het echt officieel regeringsbeleid is. En dat kan nog best lastig worden. Er zijn flinke meningsverschillen over hoe Gaza er na de oorlog uit moet komen te zien binnen de coalitie. Vooral de ultrarechtse partijen zien niets in het plan van Gallant."