Noord-Korea schiet op zeegrens, Zuid-Korea reageert met oefening

Noord-Korea heeft bij een militaire oefening artilleriegeschut afgevuurd bij de zeegrens met Zuid-Korea, in strijd met militaire afspraken tussen de twee landen uit 2018. Er is geen schade gemeld. Het Zuid-Koreaanse leger heeft gereageerd met gelijksoortige schietoefeningen. Bewoners van het eiland Yeonpyeong moesten hun toevlucht zoeken in schuilkelders.

Een woordvoerder van het Zuid-Koreaanse leger noemde de beschieting een "provocatie die de vrede bedreigt en de spanningen op het schiereiland vergroot". Hij zei dat de bewegingen van het noorden scherp in de gaten worden gehouden in samenwerking met bondgenoot de Verenigde Staten.

Spanningen

Bij de westelijke zeegrens tussen de Korea's zijn in het verleden geregeld gevechten uitgebroken. In 2010 vuurde Noord-Korea voor het laatst direct artillerie af op Yeonpyeong, waarbij vier Zuid-Koreanen werden gedood.

Noord-Koreaanse staatsmedia melden dat staatshoofd Kim Jong-un het leger heeft bevolen de verdediging aan te scherpen en meer lanceervoertuigen te produceren, omdat het land 'een dreigende militaire confrontatie met vijanden' te wachten staat.

Vorige week kondigde Kim al aan dat hij het land wil klaarmaken voor een "door de VS aangerichte confrontatie", door te investeren in nucleaire wapens en spionagemateriaal.