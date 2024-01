Wekdienst 5/1: Commissie hoogwater bijeen • Aantal vuurwerkslachtoffers bekend

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de wegwerkzaamheden en hier lees je waar aan het spoor wordt gewerkt.

Wat kun je verwachten?

De Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging (LCO) van Rijkswaterstaat, KNMI en waterschappen komt in de ochtend weer bijeen om maatregelen tegen het hoge water te bespreken. De Maas blijft veel water afvoeren, het water in de andere grote rivieren stijgt en het peil van Markermeer en IJsselmeer is zeer hoog. Het laatste nieuws over het hoogwater is te volgen in het liveblog.

Veiligheid NL maakt bekend hoeveel mensen rond de jaarwisseling gewond zijn geraakt door vuurwerk. De organisatie telt de vuurwerkslachtoffers bij ziekenhuizen en huisartsenposten.

De Amerikaanse president Joe Biden houdt zijn eerste grote campagnebijeenkomst in aanloop naar de verkiezingen in november dit jaar.

Er gaat geschaatst worden in Thialf. Daar gaan de Europese kampioenschappen afstanden van start. De vrouwen bijten het spits af met de teamsprint, gevolgd door de ploegenachtervolging bij de mannen. De EK afstanden zijn live te volgen via NOS.nl en via de NOS-app.

De Nederlandse waterpolosters beginnen aan het EK in eigen land. Kroatië is in Eindhoven de eerste tegenstander van de regerend wereldkampioen. Het duel begint om 19.00 uur. De wedstrijd is live te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app.

Wat heb je gemist?

De Israëlische minister van Defensie, Yoav Gallant, heeft een plan gepresenteerd waarin staat wat er in de Gazastrook moet gebeuren als de oorlog voorbij is. Wat hem betreft, is het dagelijks bestuur in handen van Palestijnen, maar blijft de veiligheid in het gebied een zaak van Israël.

"De inwoners van Gaza zijn Palestijns. Daarom moeten Palestijnse instanties de leiding krijgen, onder de voorwaarde dat er geen vijandige acties of bedreigingen zijn tegen de staat Israël", zei de minister over zijn plan, dat nog moet worden goedgekeurd door het oorlogskabinet.

Ander nieuws uit de nacht

'Blade runner' Oscar Pistorius komt vandaag vrij na moord op vriendin: In 2012 verwierf hij grote bekendheid door zijn deelname aan de Olympische Spelen in Londen. Een jaar later vermoordde hij zijn vriendin, waarna hij werd veroordeeld tot 13 jaar cel.

Belarussische president Loekasjenko geeft zichzelf levenslange immuniteit: In de nieuwe wet staat ook dat oppositieleiders die in het buitenland wonen niet mee mogen doen aan presidentsverkiezingen.

Mary Poppins-actrice Glynis Johns op 100-jarige leeftijd overleden: In de Disney-klassieker speelde ze de rol van Mrs. Banks. Ook won ze een Tony-award voor haar rol in de musical A Little Night Music.

En dan nog even dit:

Leo Dijk appt met een speciaal apparaatje in braille en wil nu niets anders meer. De Hable is een uitvinding die het leven van blinde mensen eenvoudiger heeft gemaakt. Een eenvoudige apparaatje om braille te kunnen typen op een smartphone. Ontwikkeld door studenten in Eindhoven die er een prijs mee hebben gewonnen.

Bekijk hieronder hoe Dijk het apparaatje gebruikt: