Huiberts heeft nog hoop: 'Champions League-ticket voor AZ zou geweldig zijn'

Net als veel andere ploegen uit de eredivisie heeft ook AZ z'n heil gezocht in Spanje om zich op te laden voor de tweede helft van het seizoen. En gezien de laatste resultaten in het oude jaar is dat bepaald geen overbodige luxe voor de nummer vier van de ranglijst, vindt ook technisch directeur Max Huiberts.

"De laatste Europese wedstrijd in de Conference League was natuurlijk teleurstellend", haalt hij bij Langs de Lijn En Omstreken de 2-0 nederlaag bij Legia Warschau terug in de herinnering. "We zijn daar uitgeschakeld in een poule waarvan wij op voorhand dachten dat we kans hadden om te kunnen overwinteren."

En ook in de competitie verliep december allesbehalve vlekkeloos met een remise bij FC Utrecht (1-1), het alsnog uitgespeelde duel met NEC waarin de 2-1 achterstand niet meer weggewerkt kon worden en natuurlijk de 4-0 oorwassing in eigen huis tegen koploper PSV.

"Dat was niet ons beste optreden. Maar ik moet wel zeggen dat we tegen een ploeg speelden die er heel erg goed voor staat en op dat moment ook wel een heel goede dag had."