Inflatie blijft beperkt, prijspeil 1,2 procent hoger dan een jaar geleden

De inflatie is aan het temperen en prijsstijgingen blijven binnen de perken. Volgens een eerste snelle berekening door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bedroeg de inflatie in december 1,2 procent. Dat betekent dat de prijzen in die maand 1,2 procent hoger lagen dan in dezelfde maand een jaar eerder.

De belangrijkste reden voor de beperkte inflatie is dat een jaar geleden de prijzen juist wel hard stegen, met name de hoge prijs voor brandstof stuwde toen de inflatie. Omdat de prijzen voor gas en energie nu weer lager liggen, wordt het inflatiecijfer naar beneden geduwd. In november was de inflatie nog 1,6 procent.

Als de prijsstijging van brandstof uit de berekening wordt gehaald, komt het inflatiecijfer uit op 3,4 procent. Dat percentage daalt nu al bijna een jaar. Daarin speelt een belangrijke rol dat de prijzen voor voedingsmiddelen, de boodschappen, in december aanzienlijk minder hard stegen dan in november.

In de buurlanden liep de inflatie in december weer iets op en ligt beduidend hoger dan in Nederland. In Duitsland ligt het gemiddelde prijspeil 3,7 procent hoger en in Frankrijk op 4,1 procent.

Het inflatiecijfer van het CBS wordt enigszins vertekend door een andere rekenmethode voor de energieprijzen die het CBS sinds juni vorig jaar gebruikt. Vroeger rekende het CBS met de prijs van nieuwe energiecontracten, in plaats van met de prijs van de feitelijk lopende energiecontracten. De prijs van die lopende energiecontracten lag langere tijd voor veel huishoudens lager dan die van de nieuwe energiecontracten. De oude inflatiecijfers waren door die energieprijzen overtrokken hoog. Het nieuwe inflatiecijfer is dus correcter, al duurt het nog wel tot juni dit jaar voor het echt in de pas loopt en spoort met het leven van alledag.