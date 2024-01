Doden bij botsing tussen treinen op Java

Bij een ongeluk met twee treinen op het Indonesische eiland Java zijn zeker vier doden gevallen. Ook zijn tientallen mensen gewond geraakt.

Een sneltrein kwam door nog onbekende oorzaak in botsing met een stoptrein. Op beelden is te zien dat een aantal wagons is omgevallen en zwaar beschadigd is geraakt. Een van de rijtuigen belandde in een rijstveld.

Het ongeluk gebeurde op ongeveer 500 meter van het station Cicalengka, in de stad Bandung. Volgens een woordvoerder van de nationale spoorwegen van Indonesië zijn 28 mensen naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling.