'Blade runner' Oscar Pistorius vervroegd vrij uit Zuid-Afrikaanse cel

De Zuid-Afrikaanse atleet Oscar Pistorius is na zo'n 8,5 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Hij zat daar een celstraf van 13 jaar uit, omdat hij in 2013 zijn vriendin vermoordde. Dit was amper een jaar na zijn deelname aan de Olympische Spelen in Londen.

De voormalig hardloper moet zich wel om de zoveel tijd melden. Ook mag hij geen alcohol drinken of met de media praten. Daarnaast moet hij doorgaan met therapie en sessies bijwonen over gendergerelateerd geweld.

De nu 37-jarige Pistorius had zelf een verzoek gedaan voor de vervroegde vrijlating. Dat is mogelijk als minimaal de helft van de straf erop zit. Naar verwachting gaat hij nu wonen bij zijn oom in een buitenwijk van Pretoria.

Indringer

Op Valentijnsdag 2013 vermoordde Pistorius zijn 29-jarige vriendin Reeva Steenkamp, door haar dood te schieten via een deur van een wc in zijn huis in Pretoria. Pistorius zei dat hij dacht dat er een indringer in zijn huis was en hij Steenkamp wilde beschermen. Maar volgens de aanklager hadden ze ruzie en schoot hij haar neer tijdens een woedeaanval.

Pistorius werd wereldberoemd toen hij in 2012 in Londen als eerste atleet zonder onderbenen meedeed aan de Olympische Spelen. Hij kreeg de bijnaam Blade runner en had enkele grote sponsorcontracten bij bekende sportmerken. Bij de Paralympische Spelen in 2004, 2008 en 2012 wist Pistorius in totaal zes gouden medailles te veroveren. Ook won hij een keer zilver en een keer brons.