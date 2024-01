Scholier (17) in VS schiet medeleerling dood op eerste dag na vakantie

Een 17-jarige scholier van een school in de Verenigde Staten heeft op de eerste dag na de vakantie het vuur geopend op medeleerlingen. Een leerling uit de zesde klas, waar kinderen van 11 en 12 jaar in zitten, kwam hierbij om het leven. Hierna pleegde de schutter zelfmoord.

De schietpartij vond plaats in het plaatsje Perry in de staat Iowa. Vijf anderen, onder wie de rector van de school, raakten gewond. In het schoolgebouw werd ook een zelfgemaakt explosief gevonden, maar dat kon op tijd onschadelijk worden gemaakt.

De lessen moesten nog beginnen toen de jongen om zich heen begon te schieten. In de school brak grote paniek uit. Leerlingen en leraren vluchtten naar klaslokalen en kantoren en barricadeerden de deuren.

De politie doet onderzoek naar het motief van de dader, die volgens zijn moeder jarenlang gepest werd. Hierbij wordt ook gekeken naar verschillende berichten die hij vlak voor zijn daad plaatste op sociale media.