Mary Poppins-actrice Glynis Johns op 100-jarige leeftijd overleden

In haar woonplaats Los Angeles is actrice Glynis Johns op 100-jarige leeftijd overleden. Ze speelde in tientallen films en theaterstukken, maar is vooral bekend van de Disney-klassieker Mary Poppins uit 1964. Daarin speelde ze de rol van de moeder, Mrs. Banks.

De in Zuid-Afrika geboren Britse stond in het theater onder meer als musicalzangeres op de planken. Voor haar rol in A Little Night Music won ze in 1973 een Tony-award, de belangrijkste musicalprijs in de Verenigde Staten. Een Oscarnominatie was er voor haar bijrol in de film The Sundowners (1960).

Johns begon haar carrière op twaalfjarige leeftijd als danseres en op haar veertiende speelde ze voor het eerst in een musical, op West End in Londen. In 1999 was ze voor het laatst te zien op het witte doek. In de film Superstar, een spin-off van het Amerikaanse televisieprogramma Saturday Night Live, speelde ze de rol van een oma.

Johns stierf aan ouderdom in een verzorgingshuis. Volgens haar manager is het een treurige dag voor Hollywood. "Ze is een van de laatsten van het oude Hollywood", zei hij in een reactie.