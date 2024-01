Barcelona en De Jong ontsnappen in blessuretijd na duw Sinkgraven

FC Barcelona is in zijn eerste duel van 2024 met de schrik vrijgekomen. Bij Las Palmas werd op de valreep puntenverlies voorkomen door Frenkie de Jong en zijn ploeggenoten. In blessuretijd schoot Ilkay Gündogan de Catalanen, na een door Daley Sinkgraven veroorzaakte strafschop, naar een 1-2 overwinning. Het was een broodnodig overwinning, want na de zeges van Real Madrid tegen RCD Mallorca (1-0) en Girona op Atlético Madrid (4-3) van woensdag kon achtervolger Barcelona niet achterblijven. De achterstand van Barça op Real en Girona in La Liga blijft nu zeven punten. Eerder op donderdag won Athletic Club de uitwedstrijd tegen Sevilla (0-2). Athletic Club kwam daarmee in punten gelijk met Atlético Madrid.

Afbeelding ter illustratie - Foto: NOS

De Catalanen kenden een valse start in het Estadio de Gran Canaria. De Portugees João Cancelo moest al na elf minuten met een blessure worden vervangen door Andreas Christensen en even later zette ex-Barcelona-speler Munir El Haddadi de thuisploeg op voorsprong. Na een voorzet van rechts van Sandro Ramírez (ook ex-Barça) was Munir net eerder bij de bal dan de weifelende Barça-keeper Iñaki Peña, de vervanger van de geblesseerde Marc-André ter Stegen. Met een schot van Ramírez op de paal was Las Palmas dicht bij een tweede treffer.

Munir El Haddadi (l) viert zijn goal - Foto: EPA