Rotterdamse krijgt enveloppen met honderden euro's, maar weet niet van wie

Bij een woning van een Rotterdamse vrouw aan de Schiedamseweg worden sinds enkele maanden regelmatig enveloppen met geld bezorgd. Wie haar het geld stuurt en waarom is haar volstrekt onduidelijk. De politie zoekt daarom naar de gulle gever.

Een eerste enveloppe met 250 euro viel een paar maanden geleden bij de vrouw op de mat. Ook zat er een kaartje bij met de tekst "als dank voor het goeds dat je voor mij gedaan hebt. Doe er wat leuks van of geef het aan een goed doel".

Op de kaart stond een naam die niet van de vrouw was en een adres van de afzender ontbrak. De Rotterdamse besloot hierop het geld maar over te maken naar een goed doel.

Niet lang daarna kreeg ze weer een enveloppe, dit keer met 600 euro. Opnieuw ontbrak een afzender en de vrouw maakte het geld weer over naar een goed doel.

Mogelijk Turkse man van 70

Deze week viel de derde kaart op de mat. Ditmaal met een nog hoger bedrag: 1000 euro. De vrouw wist niet meer wat ze moest doen, meldt de politie. Haar zoons besloten naar het politiekantoor te gaan om aangifte te doen.

De jongens lieten de kaarten aan agenten zien en namen de bankafschriften mee waaruit blijkt dat hun moeder het geld naar een goed doel heeft overgemaakt, meldt Rijnmond.

Afgaand op minimale informatie die op de kaarten staat, zoals een voornaam, vermoeden agenten dat de kaarten worden verstuurd door een Turkse man van 70 jaar. Een grote zoekactie in de politiesystemen heeft niks opgeleverd. Agenten roepen mensen die iets weten over de gulle gever via sociale media op zich te melden.