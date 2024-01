VS: Rusland vuurt Noord-Koreaanse raketten af op Oekraïne

Rusland gebruikt inmiddels Noord-Koreaanse ballistische raketten in de oorlog met Oekraïne, zegt het Witte Huis. De Amerikanen baseren zich op vrijgegeven informatie van inlichtingendiensten.

Een Noord-Koreaanse raket werd zaterdag gelanceerd in Oekraïne, maar trof volgens de VS geen doelwit. Dinsdag werden er 's nachts meerdere van deze raketten afgevuurd door het Russische leger. Het is onduidelijk of die wel schade of slachtoffers hebben veroorzaakt. De VS zegt dit nog te onderzoeken.

Washington waarschuwt al langer dat Rusland grote voorraden artilleriemunitie en raketten krijgt van Noord-Korea. Maar tot op heden waren er geen berichten dat deze wapens ook worden ingezet bij de oorlog in Oekraïne. De nu gebruikte raketten zouden een bereik hebben van ruim 880 kilometer.

Oekraïense luchtaanval op Krim

Ondertussen heeft Oekraïne vandaag luchtaanvallen uitgevoerd op de Krim. Volgens de luchtmacht is in Sebastopol een Russische commandopost geraakt. In de noordelijker gelegen kustplaats Jevpatoria werden ook doelen bestookt.

In de havenstad Sebastopol raakte een persoon gewond door een granaatscherf, zegt de door Rusland aangestelde gouverneur. Hij noemt de aanval "de zwaarste van de afgelopen tijd".

Het Russische ministerie van Defensie zegt dat tien Oekraïense raketten bij de Krim werden neergehaald door afweerinstallaties. Het is onduidelijk hoeveel schade de Oekraïense aanval heeft aangericht. Volgens Russische staatsmedia is de aanval afgeweerd. Wel zouden fragmenten van raketten of brokstukken schade hebben veroorzaakt.

'Piloten bedankt'

Een Oekraïense luchtmachtcommandant heeft op sociale media een foto geplaatst van opstijgende rookpluimen. Die zou gemaakt zijn in de buurt van Sebastopol in de nasleep van de aanval. "Dank aan de piloten van de luchtmacht en iedereen die de operatie heeft gepland voor perfect gevechtswerk," citeert persbureau Reuters uit een Telegrambericht van de commandant.

Er zijn zes dagen verstreken sinds grootscheepse Russische aanvallen, waarbij zeker dertig mensen om het leven zijn gekomen. Volgens Oekraïne was het de grootste luchtaanval sinds het uitbreken van de oorlog bijna twee jaar geleden.

Een dag later volgde een Oekraïense vergeldingsaanval op de stad Belgorod in Rusland. Russische autoriteiten melden dat bij die beschietingen zeker 25 mensen zijn omgekomen.

Recordaantal drones

Zondagnacht vuurde Rusland volgens het Oekraïense leger een recordaantal drones af op Oekraïne. Deze aanvallen waren vooral gericht op de haveninfrastructuur en op woonwijken.

Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland in vijf dagen tijd meer dan 500 drones en raketten afgevuurd op Oekraïne.