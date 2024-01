Gevecht op zee beslist olympische droom: 'Geen gemene concurrentiestrijd'

Wel of geen olympisch ticket, voor Marit Bouwmeester hangt alles af van het WK zeilen dat morgen begint in Argentinië. Haar twee grote doelen? Voor de vijfde keer wereldkampioen worden, maar ook: op méér olympische punten uitkomen dan Maxime Jonker en Mirthe Akkerman. Want pas dan krijgt Nederlands succesvolste zeilster een ticket voor Parijs. Hoe kan het dat juist de 35-jarige Bouwmeester, met drie olympische medailles (goud, zilver en brons) en vier wereldtitels op zak, nog steeds niet zeker is van een volgend olympisch optreden? Daarvoor had ze op het vorige WK in Scheveningen een podiumplek moeten pakken. "Ik eindigde op de ondankbare vierde plek. Daar kreeg ik zeven punten voor."

Zeilster Marit Bouwmeester dacht dat de Spelen van Tokio haar laatste zouden zijn, maar komt daarop terug. - NOS

Te weinig om de reis naar Frankrijk te kunnen gaan boeken. Maar Jonker en Akkerman pakten daar géén punten. De scores van beide WK's worden bij elkaar opgeteld. Bouwmeester is dus van de drie het kansrijkst op dit beslissende WK op de Atlantische Oceaan. Heetst Hoewel de ervaren Friezin er een stuk gunstiger voor staat dan Jonker en Akkerman, is er toch nog wel wat spanning. De eenpersoonsbootklasse ILCA6 (de 6 staat voor het zeiloppervlak) staat bekend als intens en zeer technisch. De zee is onvoorspelbaar en in het heetst van de strijd is een verkeerde tactische beslissing zo gemaakt. Bouwmeester moet dus niet te veel fouten maken, niet te vroeg starten (een serieus gevaar, waarvoor je een diskwalificatie kan krijgen) en in elk geval haar concurrentes in aantal punten voor blijven. Als ze doet wat ze moet doen, gaat ze naar de Spelen.

Marit Bouwmeester pakt op het EK in het Italiaanse Andora haar eerste grote titel sinds de geboorte van haar dochter vorig jaar. - NOS

Hoe schat ze zelf haar kansen in? "Ik heb best wel een heel goed seizoen gedraaid na de WK in Scheveningen. Maxime, Mirthe en ik hebben samen getraind. We gaan alle drie heel hard." Ziet ze hen als trainingspartners of concurrenten? "Beide. Ik ben me daar altijd van bewust. Maar ik ben alleen maar heel dankbaar dat ik met ze mag trainen en ik denk dat we veel respect voor elkaar hebben. Natuurlijk wil iedereen graag zelf naar de Spelen, maar ik heb niet het idee dat het een gemene concurrentiestrijd is." Goud Na Bouwmeester lijkt de 28-jarige Jonker het meest kansrijk. Op Jonkers palmares staan al een zilveren WK-medaille en twee zilveren EK-plakken. Ze moest de Spelen in Tokio tot haar grote frustratie vanaf de televisie volgen en sindsdien is haar doel 'goud in 2024'.

Marit Bouwmeester op de vorige Spelen in Tokio, waar ze brons won - Foto: Pro Shots

Ondanks haar recente rugblessure aast Bouwmeester op het olympisch ticket voor Parijs 2024. "We staan er alle drie goed voor", aldus Bouwmeester, die eigenlijk dacht dat de Spelen van Tokio haar laatste zouden zijn, maar een nieuwe motivatie in haar leven kreeg. "Nu ik een dochtertje heb, zou ik heel graag een medaille winnen met haar erbij." Het WK in de ILCA6-klasse vinden plaats in Mar del Plata in Argentinië, van 5 tot en met 10 januari 2024.