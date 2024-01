Verkiezingen in Bangladesh, maar uitslag staat al vast

In 2024 mogen er meer mensen dan ooit naar de stembus, maar de democratie brokkelt in veel landen af. Een voorbeeld daarvan is Bangladesh, waar op 7 januari de eerste verkiezingen van het jaar zijn. Wie gaat winnen, staat al vast.

"Dit is een nepverkiezing", zegt de 35-jarige Zakir Khan. Hij windt er geen doekjes om. Khan is onderweg naar zijn werk bij een bouwbedrijf. "De regeringspartij is de Awami League, en de oppositie is ook de Awami League. Zolang zij aan de macht is, kun je geen eerlijke verkiezingen verwachten."

Zij, dat is de 76-jarige premier Sheikh Hasina. Hasina is nu al de langstzittende gekozen vrouwelijke leider ter wereld. Zij is al vijftien jaar onafgebroken aan de macht. Ook in de jaren 90 was ze al minister-president.

Alles wijst erop dat zij volgende week haar vierde termijn kan beginnen. Overal in de hoofdstad Dhaka is haar vriendelijke gezicht op posters te zien. Dat zij gaat winnen komt deels omdat ze populair is, maar ook omdat ze de touwtjes stevig in handen houdt en er geen echte oppositie is.

Duizenden oppositieleden gearresteerd

De voornaamste oppositiepartij boycot de verkiezingen. De BNP (Bangladesh Nationalist Party) eist een neutrale interim-regering om toe te zien op eerlijke verkiezingen, maar Hasina weigert dit. Na een gewelddadig protest van de BNP, eind oktober, werden duizenden leiders en leden van de oppositie gearresteerd. De partijen die wel meedoen, staan bekend als bondgenoten van Hasina's partij Awami League.

"Het doel van politiek is enkel de macht", zegt activist Iftekhar Zaman. "Voor machthebbers is er de mogelijkheid zich te verrijken, terwijl de kosten van de macht verliezen extreem hoog zijn."