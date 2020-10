Miedema bereikt mijlpaal in Engeland: als eerste vijftig competitiegoals

Vivianne Miedema heeft in de Engelse Women's Super League, die begin vorige maand aan het tiende seizoen begonnen is, als eerste speelster vijftig keer weten te scoren. De aanvalster van Arsenal bereikte zondag die mijlpaal in het competitieduel met Tottenham Hotspur.

De 24-jarige Miedema maakte haar jubileumtreffer al na zeven minuten: ze zette de 2-0 op het bord na een assist van landgenote Daniëlle van de Donk. De Hoogeveense zorgde in de wedstrijd vervolgens ook voor de 4-0 en 5-0.