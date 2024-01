Herman Koch heeft uitgezaaide prostaatkanker, ongeneeslijk maar stabiel

Schrijver en Jiskefet-maker Herman Koch is ongeneeslijk ziek. Hij kreeg begin 2020 te horen dat hij uitgezaaide prostaatkanker heeft, maar heeft daar tot vandaag geen ruchtbaarheid aan gegeven. Door hormoontherapie is de ziekte voorlopig stabiel, vertelt hij in een interview in Volkskrant Magazine.

Volgende week verschijnt Kochs nieuwe boek Ga je erover schrijven, waarin hij beschrijft hoe hij omgaat met zijn diagnose en terugblikt op belangrijke momenten in zijn leven. Hij vertelt erin ook waarom hij zijn ziekte bijna vier jaar lang stilhield voor de buitenwereld en waarom hij er nu toch een boek over heeft geschreven.

De auteur van onder meer de verfilmde bestseller Het diner geeft in gesprek met Volkskrant Magazine al een verklaring voor het stilhouden van zijn diagnose. "Voornamelijk vanwege het idee van een krantenbericht met de kop: Herman Koch ongeneeslijk ziek." Dat leek hem voor zijn 25-jarige zoon Pablo erg naar en hij had ook geen zin in de "berg medeleven" van mensen die hem daarna meteen zouden gaan bellen.

Slechtnieuwsgesprek

In het interview vertelt de 70-jarige Koch openhartig over zijn diagnose en de impact die het ziektebeeld en de behandeling hebben op zijn leven. Zo vertelt hij dat hij aanvankelijk de boodschap kreeg dat het goed te behandelen zou zijn, maar dat de dokter hem later in een slechtnieuwsgesprek vertelde dat de kanker ook in zijn lymfeklieren en botten zat. Genezing zou onmogelijk zijn.

"Je gaat hier niet meteen dood aan. Drie tot vijftien jaar, het kan alles zijn", haalt Koch de inschatting van zijn arts aan in de krant.

Hormonen

De vrouwelijke hormonen die hij voor zijn therapie krijgt toegediend houden niet alleen de ziekte stabiel, maar maken hem ook een stuk emotioneler, vertelt Koch verder. En hij erkent desgevraagd dat hij erdoor anders schrijft. De krant haalt een vriendin van Koch aan die zegt dat de schrijver ontroerender schrijft over zijn vroeg overleden ouders dan in zijn eerdere werk.

Door zijn diagnose moest Koch zijn promotietournee voor zijn boek Finse dagen in 2020 afzeggen. Sindsdien schreef hij nog twee boeken: Een film met Sophia (2021) en Het Koninklijk Huis (2022).