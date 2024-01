Japan zoekt met man en macht naar bevingaslachtoffers, zeker 84 doden

Naar schatting liggen nog vele tientallen mensen bedolven onder het puin na de zware aardbeving in Japan. Ruim drie dagen na de beving in het midden van het land is de reddingsoperatie in volle gang. Hevige regen en koud weer bemoeilijken de zoektocht. De kans om overlevenden te vinden slinkt snel, schrijven Japanse media.

Het dodental is inmiddels opgelopen tot 84. Honderden mensen zijn gewond geraakt. Ruim 170 mensen worden nog vermist.

Premier Kishida had vandaag ook goed nieuws: inmiddels zijn ruim 150 mensen gered uit ingestorte gebouwen. Extra militairen worden ingezet om de slachtoffers te helpen.

Er is een tekort aan water, voedsel en dekens. "Het enige wat we kregen was een paar rijstballen", zegt een oudere man tegen een verslaggever van het Amerikaanse persbureau AP. Hij kreeg naar eigen zeggen ook een halfvol papieren bekertje met water. De man verblijft in een basisschool, waar meer slachtoffers worden opgevangen.

Vooral ouderen vermist

De aardbeving met een kracht van 7,6 heeft de zwaarste verwoesting aangericht in kuststad Wajima. Ruim de helft van alle dodelijke slachtoffers is hier om het leven gekomen. Veel van de vermiste mensen zijn ouderen. Met nachtelijke temperaturen tegen het vriespunt is het de vraag hoeveel van hen op tijd kunnen worden gered.