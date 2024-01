Tientallen vaten met mogelijk drugsafval gedumpt bij Gelderse Pannerden

In het Gelderse Pannerden, een half uur buiten Arnhem, is een grote hoeveelheid vaten gevonden, mogelijk met drugsafval. Een voorbijganger zag de jerrycans vanmorgen rond 05.30 uur liggen langs de Lobberdenseweg en waarschuwde de politie. De vaten waren afgedekt met een zeil.

Uit de jerrycans kwam volgens de politie een chemische lucht. Hierop werd de omgeving afgezet. Medewerkers van een nabijgelegen fabriek konden vanwege de afzetting in de ochtend niet naar hun werk, meldt Omroep Gelderland.

Onderzoek moet uitwijzen wat exact in de vaten zit. Om hoeveel jerrycans het gaat kan de politie nog niet zeggen.

Sinderen

Gisteravond vond de politie aan de Wissinklaan in Sinderen, zo'n 40 kilometer verderop, ook al een groot aantal vaten. In deze vaten zit drugsafval, bevestigde de politie. Verder onderzoek moet uitwijzen om welk type drugsafval het precies gaat.

Omdat sommige jerrycans mogelijk hadden gelekt, heeft de omgevingsdienst de bodem gereinigd. De jerrycans zijn in beslag genomen. Er is volgens de politie geen gevaar geweest voor de omgeving.

Het is niet duidelijk of er een verband is tussen de twee dumpingen.