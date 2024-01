Rechten geven aan natuurgebieden: grote revolutie of toch vooral een vaag idee?

Naar de rechter uit naam van een rivier, bos, of natuurgebied: het klinkt misschien vreemd, maar in Spanje gebeurt het al. En als het aan de lokale politicus Sjanne Quellhorst ligt, wordt het binnenkort ook in de Zuid-Limburgse gemeente Eijsden-Margraten mogelijk.

Ze wil dat haar gemeente het groene heuvelachtige landschap beter beschermt, net als de sterk vervuilde Maas die erdoorheen stroomt. Het gemeenteraadslid van oppositiepartij Progressief Eijsden-Margraten diende een motie in waarin ze oproept te onderzoeken hoe de natuur rechtspersoonlijkheid kan krijgen. Want net zoals mensen rechten hebben, moet de natuur die ook krijgen, vindt Quellhorst.

De opvallende motie past in een wereldwijde trend: juristen, wetenschappers en politici pleiten voor rechten voor de natuur. In Nederland is de 27-jarige milieujurist Jessica den Outer de luidste pleitbezorger van het idee. "Dat houdt in dat de natuur het recht heeft om te bestaan, en te floreren."

Stromen zonder vervuiling

Landen werken dat idee op verschillende manieren uit, zegt Den Outer. "In sommige landen is het het recht van een rivier om zonder vervuiling te stromen, in andere het recht van natuur op herstel."

In de praktijk betekent het idee dat een voogd of vertegenwoordiger namens het natuurgebied naar de rechter kan stappen. Zo iemand zou ook kunnen meepraten wanneer bijvoorbeeld wordt besloten over het verlenen van een vergunning aan een vervuilend bedrijf.

In Spanje gaan omwonenden binnenkort naar de rechtbank namens een zoutwatermeer: