Vrouw van wereldberoemde kusfoto in Parijs is overleden

Ze staat op posters en kaarten en hangt in menig huiskamer: een piepjonge Françoise Bornet, kussend in de stad van de liefde. Bornet overleed eerste kerstdag op 93-jarige leeftijd. Ze stond haar hele leven bekend om de zwart-witfoto, die flink wat losmaakte in de jaren 80.

De foto De kus bij het stadhuis werd in 1950 gemaakt door de Franse fotograaf Robert Doisneau. Hij liep door de stad om foto's te maken voor het blad Life, een themanummer over de liefde in Parijs. Het verliefde stel, Bornet en haar vriend Jacques Carteaud, werd op de gevoelige plaat vastgelegd. De foto verscheen in het tijdschrift en verder keek niemand er meer naar.

In scène gezet

De foto bleef jaren in het archief liggen, tot de jaren 80. Een slimme handelaar merkte de plaat van het zoenende stel op en zette hem op kaarten en posters. Volgens de Britse omroep BBC doken er daarna stellen op die beweerden het koppel op de foto te zijn, of ze wilden betaald krijgen omdat ze zogenaamd als voorbijganger te zien waren.