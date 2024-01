IS claimt aanslag op herdenkingsceremonie Iran, waarbij tientallen doden vielen

Terreurgroep Islamitische Staat (IS) heeft de aanslag bij de herdenkingsceremonie in de Iraanse stad Kerman geclaimd. Dat meldt het Britse persbureau Reuters op basis van een verklaring op het Telegram-kanaal van IS. Bij de aanslag kwamen zeker 84 mensen om. Over het precieze aantal dodelijke slachtoffers is onduidelijkheid. Iraanse media maakten gisteren ook melding van 95 en 110 doden.

De aanslag vond gisteren plaats, niet ver van de begraafplaats waar op dat moment een herdenking was voor de Iraanse generaal Qassem Soleimani. De generaal kwam vier jaar geleden om het leven bij een Amerikaanse raketaanval. Hij was leider van de Quds-brigade, een elite-eenheid binnen de Iraanse Revolutionaire Garde.

Tijdens de herdenking waren er twee ontploffingen. Aanvankelijk leek het te gaan om twee ontplofte gasflessen, maar later meldden de Iraanse autoriteiten dat het om bomaanslagen zou gaan.

Iran heeft meerdere tegenstanders, waardoor het niet direct duidelijk was wie er achter de aanslag zat. Het regime is een bondgenoot van de militante bewegingen Hezbollah en Hamas. Ook binnen Iran zijn er militante groeperingen actief die geregeld aanslagen plegen.

Bij de herdenkingsceremonie waren explosies te horen: