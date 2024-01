WK-finalisten Humphries en Littler maken debuut in Premier League Darts

Het WK darts is net afgerond met een spetterende finale tussen de nieuwe titelhouder Luke Humphries en de 16-jarige dartsensatie Luke Littler. Een dag later al is het deelnemersveld van de Premier League van komend seizoen prijsgegeven. En geen grote verrassing: beide finalisten gaan hun debuut maken.

Ook Michael van Gerwen, die het toernooi vorig jaar voor de zevende keer won, de onttroonde wereldkampioen Michael Smith en Nathan Aspinall zijn van de partij, omdat zij achter Humphries de top vier van de wereldranglijst completeren.

Het veld wordt volgemaakt door de voormalige wereldkampioenen Gerwyn Price, Peter Wright en Rob Cross. Dus geen Danny Noppert (nummer zeven van de wereld), Dirk van Duijvenbode (dertiende) of meervoudig wereldkampioen Raymond van Barneveld.

Start op 1 februari

Het format is onveranderd gebleven. De acht spelers komen zestien weken lang elke donderdagavond bij elkaar voor een knock-out-toernooitje waar om de dagwinst gespeeld wordt, maar waar ook punten te verdienen zijn voor het klassement. De uiteindelijke top vier strijdt op donderdag 23 mei in Londen om de eindzege.

De Premier League gaat op donderdag 1 februari van start in Wales. Ahoy in Rotterdam staat voor 18 april (twaalfde speelronde) op het programma.