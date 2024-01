Energielabel steeds belangrijker: kopers mogen meer lenen voor groene woning

Tot voor kort keken huizenkopers amper naar het energielabel van een huis waar ze interesse in hadden. De afgelopen paar jaar veranderde dat al, vooral door de gestegen energieprijzen. En sinds 1 januari is daar nog iets bijgekomen: nieuwe hypotheekregels. Hoe beter het energielabel, hoe meer iemand mag lenen voor de koop van een huis.

Voor een huis met het allerbeste energielabel mag een koper nu tot wel 50.000 euro meer lenen dan voor huizen met de drie slechtste energielabels. Omdat je met een zuinig huis veel minder kwijt bent aan de maandelijkse energierekening, mag je meer kwijt zijn aan je hypotheek, is de gedachte.

"Twee jaar terug vonden mensen een nieuwe keuken belangrijker dan het energielabel", zegt Marco Verbrugge van Verbrugge Makelaardij. "Maar sinds de energiecrisis is het label relevant. We hebben niet ineens allemaal een groen hart gekregen, het is de portemonnee die spreekt. En dit jaar gelden er ook echt andere hypotheekvoorwaarden. Dat is een nieuw fenomeen. Wat de effecten zullen zijn, moeten we nog zien. De regels zijn pas net ingegaan."

Verduurzaming stimuleren

Die nieuwe regels moeten huiseigenaren stimuleren hun woning te verduurzamen. Want bij verkoop is een huis met een goed label aantrekkelijker dan een met een slecht label.

Perfectkeur verstrekt energielabels en geeft bewoners ook advies voor verduurzaming. "Afgelopen jaar was de vraag al toegenomen, maar de laatste paar maanden nog meer", zegt Floor Vermeulen van Perfectkeur.

"Makelaars zijn zich bewust van de nieuwe leennormen en sturen er bij verkopers op aan hun huis met een zo goed mogelijk label in de markt te zetten", ziet Vermeulen. "Die kijken dan of er nog kleine ingrepen mogelijk zijn om het label te verbeteren. Je ziet echt dat makelaars en huiseigenaren daar nu mee aan de slag zijn."

Extra hypotheek voor besparingsmaatregelen

Tegelijk is bij de nieuwe regels ook gedacht aan kopers van huizen met een slecht energielabel. Ook zij kunnen extra lenen, maar alleen om het nieuwe huis met dat geld te verduurzamen. "Voor deze woningen kan er verantwoord meer worden geleend omdat na verduurzaming bespaard kan worden op de energierekening", aldus de overheid.

Voor de drie slechtste labels (E, F en G) kunnen kopers 20.000 euro extra lenen. Dat geld mag dus niet naar de aankoop van het huis gaan, maar moet worden besteed aan verduurzaming. Zoals isolatie of een warmtepomp.