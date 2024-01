Nieuwe schaatsheld De Boo klaar voor EK: 'Underdog-positie nu wel voorbij'

Met recht, want de komende dagen komt hij in actie op de EK afstanden in Heerenveen. Vrijdag wacht de 1.000 meter, een dag later de 500 meter.

Bij maatje Janno Botman had de 19-jarige schaatssensatie twee dagen eerder nog moeten checken of de 500 meter op de NK over één of twee races ging, gaf De Boo met lichte gêne toe. "Ik mag mij wel wat beter gaan inlezen."

Het winnen was nog even wennen. In zijn jeugdigheid wilde De Boo na zijn eerste gewonnen 500 meter in Thialf best even naar de lounge waar genodigden van de sponsor hem even zouden willen aanraken. "Zal ik dat nu even doen?" Wacht maar even tot na de tweede sprintrace, fluisterde de staf hem toe.

Snelste rondje ooit

Onschuld op dodelijk scherpe messen. Toch wierp De Boo de reinheid woest van zich af in het eerste volle rondje op de 1.000 meter afgelopen zaterdag. Zijn 24,45 was het snelste rondje ooit gereden in Thialf, het snelste rondje ooit op een laaglandbaan. Het leverde hem ook de winnende tijd op: 1.07,36. Pas vier keer werd er in Heerenveen harder gereden op de kilometer.

En dat voor een schaatser die vorig jaar nog shorttracker was in een Fries opleidingsteam.

"Eng goed", noemde Kjeld Nuis zijn ploeggenoot bij Reggeborgh. Coach Gerard van Velde deed een gouden greep afgelopen zomer. De olympisch kampioen op de kilometer van Salt Lake City (2002) haalde De Boo bij de ploeg, net toen het 19-jarige talent vol voor de langebaan had gekozen.