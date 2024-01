PSV-coach Bosz heeft weinig te klagen, maar weet: 'We hebben nog niks'

Bosz is uiteraard realistisch: "We hebben nog helemaal niks. Dus we zullen aan de bak moeten."

Veel clubs proberen tijdens de winterstop zaken te verbeteren, de neuzen weer in dezelfde richting te krijgen en eventuele nieuwe spelers in te passen. Maar bij PSV - de laatste competitiewedstrijd bij AZ werd met 4-0 gewonnen - lijkt dat allemaal niet nodig.

En dan is hij met zijn ploeg ook nog op trainingskamp in Andalusië, in kustplaats Estepona, waar het met 18 graden Celsius prima vertoeven is. "Het kunnen nog vier mooie maanden worden", aldus een tevreden Bosz.

Koploper in de eredivisie met zestien zeges in zestien wedstrijden en een doelsaldo van +50, een plek in de achtste finales van de Champions League: PSV-trainer Peter Bosz heeft momenteel weinig te klagen.

Wat is dan het devies van de Eindhovenaren voor de tweede seizoenshelft? "We houden vast aan onze manier van werken en we proberen de jongens door onze manier van spelen houvast te geven."

"We moeten zorgen dat we niet net zo goed zijn als in de eerste seizoenshelft, want tegenstanders worden beter. Dus we moeten ons ook weer ontwikkelen en beter worden. En dat is best moeilijk. Intensiteit, dus hard werken, dat hoort bij ons voetbal. Dat moeten we blijven doen."

Intensiteit

Intensiteit, dat is vaak het toverwoord van moderne trainers en zeker het handelsmerk van Bosz. "Met intensiteit en wedstrijdtempo moeten we beter zijn dan de tegenstander", aldus de PSV-coach.

"Alles moet in zo'n hoog mogelijke intensiteit: de sprint naar voren toe, maar ook terug, het baltempo hooghouden, snel de ingooi nemen, de bal niet twee keer, maar één keer raken, mensen overslaan... zo wordt het tempo in de wedstrijd hoger. In het algemeen zijn wij de betere ploeg ten opzichte van de tegenstander en die wil je geen rust geven."