Vanavond op tv: Doorbraak in longcovidonderzoek • Gaza na de oorlog • Moet de natuur rechten krijgen?

Het onderzoek is een belangrijke stap in het beter begrijpen van het nog altijd mysterieuze ziektebeeld. Onderzoeksleider en hoogleraar inwendige geneeskunde Michèle van Vugt is te gast.

Onderzoekers van het Amsterdam UMC en de Vrije Universiteit hebben aangetoond dat de oorzaak van long covid lichamelijk is, en niet 'tussen de oren zit', zoals patiënten volgens belangenorganisaties vaak te horen krijgen. Ze ontdekten onder meer dat wanneer mensen met long covid fysiek te actief zijn, de schade in het spierweefsel bij hen groter is. Na inspanning ontstaat er extreme vermoeidheid.

Een groot deel van de Gazastrook ligt in puin. Wat moet er met het gebied en de bevolking gebeuren als de oorlog is afgelopen? Sommige Israëlische politici hebben daarvoor radicale ideeën. Enkele ministers willen dat de Palestijnse bevolking de Gazastrook verlaat.

De natuur als rechtspersoon

Naar de rechter uit naam van een rivier, bos, of natuurgebied: het klinkt misschien vreemd, maar in Spanje gebeurt het al. In reactie op milieuvervuiling en teruglopende biodiversiteit pleiten juristen, wetenschappers en politici ook elders in de wereld er steeds vaker voor om natuur rechten te geven.

Wat houdt het precies in? En is het nuttig of blijft het een vaag, onwerkbaar idee?