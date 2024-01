Recordaantal passagiers vloog in 2023 via Eindhoven, meer dan voor corona

Nooit eerder reisden zoveel passagiers via luchthaven Eindhoven Airport als in 2023. In totaal deden zo'n 6,8 miljoen reizigers het vliegveld aan. In 2022 waren dat er nog ongeveer 6,3 miljoen. "Mensen houden gewoon van reizen", geeft een woordvoerder van het vliegveld als verklaring tegen Omroep Brabant.

Het aantal passagiers was het afgelopen jaar hoger dan voorafgaand aan de coronapandemie. In 2019 vlogen 6,7 miljoen reizigers van of naar de Brabantse luchthaven. De drukste dag van 2023 was 15 september, met bijna 25.000 passagiers.

Met 41.496 vluchten zat het vliegveld slechts vier vliegbewegingen onder van het maximale aantal toegestane vliegbewegingen per jaar. In 2026 en 2027 gaat die grens omlaag naar 40.500 bewegingen op geluidsoverlast en CO2-uitstoot terug te dringen.

Schiphol

De jaarcijfers van de grootse luchthaven van Nederland, Schiphol Airport, zijn nog niet bekend. Die worden ergens de komende dagen verwacht.

In 2022 telde Schiphol 52,5 miljoen reizigers. In de eerste helft van 2023 zag de luchthaven al ruim 33 miljoen passagiers voorbijkomen. De verwachting is dan ook dat het totale aantal passagiers dat Schiphol in 2023 aandeed, hoger zal liggen dan in 2022.

In 2019, het jaar voor de coronacrisis, deden 71,7 miljoen reizigers de grootste luchthaven van Nederland aan.