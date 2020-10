Van den Broek-Blaak soleert naar zege in Ronde van Vlaanderen

Met een voorsprong van een kleine minuut op de achtervolgers wam de wereldkampioene van 2017 over de finish in Oudenaarde. Haar ploeggenote Amy Pieters werd tweede, de Belgische Lotte Kopecky.

"Deze stond al heel lang op mijn lijstje", glundert Blaak. "Dit was een van mijn hoofddoelen van het seizoen, het is waarvoor ik getraind heb de afgelopen tijd."

Van den Broek-Blaak: 'Dit is waarvoor ik heb getraind de afgelopen tijd' - NOS

Op de Kruisberg, een kleine dertig kilometer voor de streep, plaatste Annemiek van Vleuten als eerste van alle favorieten een aanval. Wereldkampioene Anna van der Breggen slaagde erin aan te sluiten, maar tot een tweestrijd zoals eerder op de dag bij de mannen, tussen topfavorieten Mathieu van der Poel en Wout van Aert, kwam het niet.

Van der Breggen zag het niet zitten met Van Vleuten verder te rijden. Enkele van haar ploeggenoten van Boels-Dolmans, onder wie Blaak, zaten nog in de eerste achtervolgende groep. De winnaressen van de laatste drie wereldkampioenschappen praatten even, konden er schijnbaar om lachen en lieten zich vervolgens terugzakken in de favorietengroep.

Toen Blaak versnelde op de Oude Kwaremont ging alleen Demi Vollering in de tegenaanval, maar ze kon het gat niet dichten.