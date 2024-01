Zomeraankoop Mikautadze verlaat Ajax na half jaar voor oude club Metz

Ajax heeft voorlopig afscheid genomen van Georges Mikautadze. De 23-jarige Georgiër wordt het komende halfjaar verhuurd aan het Franse FC Metz, de club waar Ajax hem afgelopen zomer voor 16 miljoen euro oppikte.

De nummer veertien van de Franse competitie heeft ook een optie tot koop bedongen. Het contract van de aanvaller loopt bij Ajax nog tot en met 30 juni 2028.

Erfenis Mislintat

Mikautadze was afgelopen zomer een van de opmerkelijke aankopen van de inmiddels ontslagen technisch directeur Sven Mislintat. De aanvaller is de eerste speler die aangekocht is door de Duitser en alweer het veld moet ruimen in Amsterdam. Naast de 16 miljoen euro die Ajax voor Mikautadze betaalde, zijn er ook afspraken gemaakt over bonussen, die het totaalbedrag op kunnen schroeven tot 19 miljoen euro.

Bij Ajax maakte de Georgisch international op 3 september 2023 zijn debuut tijdens de competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard. Tot nu toe kwam Mikautadze negen keer in actie in de hoofdmacht van Ajax.