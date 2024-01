Van Empel voert onewomanshow op in Koksijde en boekt veertiende seizoenszege

Meteen vanaf de start ging de 21-jarige renster van Visma-Lease a Bike ervandoor en haar solo eindigde pas op de finishlijn. De strijd om de tweede plaats was nog wel spannend: Lucinda Brand won de sprint van Ceylin del Carmen Alvarado. Beide Nederlandse rensters kwamen 39 seconden na de winnares over de streep.

Van Empel wist door een knieblessure alleen de kerstcross in Gavere niet te winnen en ook zaterdag in Hulst was Puck Pieterse haar te snel af. Pieterse was er in Koksijde niet bij en Van Empel voerde daarom maar een onewomanshow op.

Fem van Empel heeft met overmacht de Duinencross in Koksijde op haar naam geschreven. Het was voor de Nederlandse wereldkampioene de veertiende zege in zestien veldritten van dit seizoen.

Alle wereldbekerwedstrijden veldrijden worden dit seizoen live uitgezonden op NOS.nl en in de NOS-app. Zondag wordt er gereden in Zonhoven. De vrouwen starten om 13.40 uur en de mannen om 15.10 uur.

Van Empel was op Nieuwjaarsdag in Baal ook al de sterkste, maar hield aan een val in die wedstrijd twee hechtingen in haar knie over. "Dat was even schrikken, maar ik heb het goed afgedekt en ben blij dat ik er vol voor kan gaan", zei ze voor de start.

Na de eerste van vijf rondes had Van Empel al een voorsprong van ruim 20 secondes op de concurrentie. In de derde ronde was het even schrikken toen ze na een fietswissel onderuit ging bij het opstappen. De klap werd echter opgevangen door haar rechterknie, die nog ongeschonden was, en de schade viel mee.