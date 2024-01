Ook Elvis Presley gaat het podium op als hologram

Meer dan 45 jaar na zijn dood zal Elvis Presley binnenkort virtueel tot leven worden gewekt. The King of Rock and Roll krijgt in Londen zijn eigen hologramshow.

De makers kregen toegang tot duizenden (persoonlijke) foto's en video's van de zanger en maakten met behulp van AI een holografische projectie. De show zal in november in première gaan. Later zullen er ook shows zijn in Berlijn, Tokio en de stad waar hij jarenlang optrad: Las Vegas.

De show volgt op het enorme succes van ABBA Voyage. De Zweedse popband staat al achttien maanden virtueel op het podium in Londen. Ook van onder meer Tupac en Michael Jackson zijn hologrammen gemaakt, maar deze werden nooit gebruikt voor een hele show. In Nederland is er een hologram gebruikt van André Hazes senior.

Populair

Presley overleed in 1977, maar wereldwijd is er nog altijd enorm veel belangstelling voor de zanger. Met meer dan 500 miljoen verkochte platen is Presley een van de best verkopende artiesten ooit.

Twee jaar geleden werd er een film over Presleys leven uitgebracht. In 2018 kreeg Presley de Medal of Freedom, de hoogste eer die een zittende Amerikaanse president aan een burger kan verlenen.

De makers van het hologram hopen zowel een nieuwe generatie te bereiken als mensen die al langer fan zijn. De show zal een "vreugdevolle viering worden van Elvis' leven, waarin de bezoekers worden meegenomen van Mississippi tot Las Vegas", aldus de makers.