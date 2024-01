Veldrijdster Van Anrooij zet door ribblessure streep door cross-seizoen

Voor Shirin van Anrooij zit het seizoen erop. De 21-jarige veldrijdster kampt met een ribblessure die haar de afgelopen weken al aan de kant hield, maar zet nu definitief een streep door haar seizoen.

De renster van Baloise Trek Lions laat via haar ploeg op Instagram weten niet het risico te willen nemen dat de kwetsuur nog verder verergert.

Van Anrooij kampt al sinds vorige maand met de blessure die ze opliep tijdens een training. In de kerstcross in Gavere probeerde ze het nog wel, maar Van Anrooij had te veel pijn en besloot af te stappen.

"Een harde crash bezorgde haar veel pijn in haar ribben", meldt Baloise Trek Lions op Instagram. "Daar heeft ze tegen gevochten, maar met een zwaar gekneusde rib en een gebroken rib is het risico van racen te groot. Onze prioriteit ligt momenteel bij haar herstel."