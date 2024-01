Drie mannen in Argentinië aangehouden op verdenking plannen aanslag

In Argentinië zijn afgelopen weekend drie mannen met de Syrische en Libanese identiteit aangehouden omdat ze ervan worden verdacht een aanslag te willen plegen in het Zuid-Amerikaanse land. Dat heeft de Argentijnse minister van Veiligheid Patricia Bullrich bekendgemaakt.

Bullrich zei dat de Argentijnse autoriteiten nu extra alert zijn vanwege de Pan-Amerikaanse Maccabi Games. Aan dit sportevenement doen Joodse atleten uit Zuid- en Noord-Amerika mee. Het toernooi begon 27 december en duurt tot en met vrijdag.

De drie verdachten waren volgens Bullrich met verschillende vluchten in Argentinië aangekomen en hadden een hotel geboekt vlak bij de Israëlische ambassade. De autoriteiten vonden de situatie verdacht omdat de mannen wachtten op een pakket uit Jemen. Volgens Bullrich is er een pakket van 35 kilo uit Jemen gecontroleerd.

Verschillende nationaliteiten

De Syrische man had paspoorten uit Venezuela en Colombia met zijn naam, staat in een verklaring van het ministerie van Veiligheid. Het drietal had volgens Bullrich eerder identiteitsdocumenten met verschillende nationaliteiten gebruikt.

De namen van de mannen zijn niet bekendgemaakt. "We weten niet of hun namen de echte namen zijn", zei Bullrich. Van de verdachten zijn wel geblurde foto's vrijgegeven.

Aanslagen op Joodse gemeenschap

Argentinië heeft een geschiedenis met aanslagen op de Joodse gemeenschap. In 1992 ontplofte een bom bij de Israëlische ambassade in Buenos Aires, waarbij 29 mensen omkwamen. Twee jaar later werden 85 mensen gedood door een autobom bij een Joodse cultureel centrum in de Argentijnse hoofdstad.