Nadal slaat zich soeverein naar kwartfinales in Brisbane

Binnen een mum van tijd had Nadal zijn eerste break te pakken en stond het 3-0. Kubler, de nummer 63 van de wereld, leek daarna zijn eigen game te winnen, maar na enkele deuces trok Nadal met een fraaie backhandsmash ook de vierde game naar zich toe.

Nadal maakte dinsdag zijn rentree na bijna een jaar blessureleed en had het toen best lastig met de Oostenrijker Dominic Thiem. Tegen Kubler liet de voormalig nummer één van de wereld er vanaf het begin geen gras over groeien.

Tennisser Rafael Nadal heeft zich zonder al te veel moeite geplaatst voor de kwartfinales van het ATP-toernooi in Brisbane. Tegen local hero Jason Kubler, geboren in de derde stad van Australië, werd het 6-1, 6-2 voor de Spanjaard.

Nadat Kubler zich bij een stand van 5-0 had laten behandelen aan een pijnlijke arm wist hij eindelijk zijn eerste game binnen te slepen. De Australiër leek daarna door te drukken, kwam op een 40-0 voorsprong in de game van Nadal, maar die liet daarop zien nog altijd over zijn nooit aflatende vechtlust te beschikken.

De Spanjaard maakte vijf punten op rij en besloot daarmee de eerste set in stijl.

Tweede set laat op zich wachten

De toeschouwers moesten even wachten voordat de tweede set begon omdat Kubler zich weer moest laten behandelen en Nadal iets te lang deed over zijn toiletbezoek. Het leverde de Spanjaard een waarschuwing op die hij lachend ontving, maar toen er weer werd gespeeld, was hij meteen serieus.

Hij brak Kubler op love en werkt daarna gestaag zijn voorsprong uit. Bij 3-1 in het voordeel van Nadal werkte de Spanjaard nog een breakpoint weg en toen hij Kubler op 4-2 nogmaals brak was het verzet van de Australiër definitief gebroken. Op zijn tweede matchpoint besloot Nadal met een strakke backhandwinner vervolgens de wedstrijd.