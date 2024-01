Brug Maastricht dreigt in te storten na aanvaring losgeslagen woonboot

De woonboot sloeg los van de oever aan de Stuwweg. Dit is dezelfde plek waar gisteren een deel van een zogenoemde overlaatdam wegspoelde . Daardoor stroomt het water versneld de Maas in. De losgeraakte woonboot werd met de stroming meegevoerd en raakte vervolgens een nabijgelegen brug. Zowel de brug als de woonboot raakten beschadigd.

In Maastricht is vannacht een woonboot losgeslagen en afgedreven tegen een brug. Volgens Rijkswaterstaat is de brug zwaar beschadigd en is er sprake van instortingsgevaar.

In Maastricht is vannacht een woonboot losgeslagen en afgedreven tegen een brug. Volgens Rijkswaterstaat is de brug zwaar beschadigd en is er sprake van instortingsgevaar. - NOS

Vanwege de schade is de brug tijdelijk afgesloten. Door de botsing is een van de pijlers in het midden van de brug verzakt. "Er dreigt instortingsgevaar en daarom is de brug niet begaanbaar voor bestemmingsverkeer. Momenteel brengen we in kaart wat de schade precies is", aldus Rijkswaterstaat.

Daarnaast is het gat in de overlaatdam volgens Rijkswaterstaat groter geworden. "We zetten alles op alles om het gat zo snel mogelijk te dichten."

Hoogste punt Maas bereikt

Het water in de Maas heeft vandaag een hoogste punt bereikt, meldt 1Limburg. De afvoer van het water was vanochtend 1700 kubieke meter per seconde. Zulke hoge waterstanden komen gemiddeld eens in de drie jaar voor.

Volgens Rijkswaterstaat heeft het hoge water geen invloed op de beschadigde overlaatdam aan de Stuwweg.

De verwachting is dat het water vanaf vanavond weer afneemt, om morgenochtend weer toe te nemen. Dan wordt een waterafvoer van 1800 kubieke meter per seconde verwacht.