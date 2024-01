Na vrije val in laatste duels moet Van de Looi Heracles weer vlottrekken

De voormalig trainer van FC Groningen, Willem II en Jong Oranje, waar hij afgelopen zomer als bondscoach afzwaaide, zegt niet lang te hebben nagedacht toen hij door Nico-Jan Hoogma, de technisch directeur van Heracles, werd benaderd. "Ik ben er open in gegaan. Het was een goed gesprek. Toen ging het snel. Vooral elke dag weer op het veld kunnen staan, heeft mijn beslissing makkelijker gemaakt."

Van de Looi doelt op de vrije val - vijf nederlagen in de laatste zes duels en de uitschakeling in de KNVB-beker - waar het sterk gestarte Heracles voor de winterstop in terecht kwam en die trainer John Lammers zijn baan kostte. "De ploeg was goed begonnen aan de competitie en presteerde misschien wel boven verwachting. Daarna is het minder gegaan."

"Iedereen die alle regen van de laatste dagen heeft gezien, begrijpt wel dat we naar Spanje zijn vertrokken", zegt de 51-jarige trainer in Langs de Lijn En Omstreken, na aankomst in Marbella, over de keuze om een weekje te 'overwinteren'.

Je kunt het ergens niet mee eens zijn, maar we moeten wel door. Volle bak vooruit met Heracles en dat gaan we samen doen.

Dat zijn assistent Hendrie Krüzen aangeslagen op het ontslag van Lammers reageerde, is Van de Looi niet ontgaan. "We hebben al met elkaar gewerkt bij Jong Oranje, waar Hendrie in de beginjaren mijn assistent was. Ik ken zijn band met John, weet wat dat hij niet blij was met diens ontslag en dat mag ook. Maar Hendrie weet ook hoe het in de voetballerij werkt. Je kunt het ergens niet mee eens zijn, maar we moeten wel door. Volle bak vooruit met Heracles en dat gaan we samen doen."

Ook de man die hem naar Heracles heeft gehaald, technisch directeur Nico-Jan Hoogma, is voor Van de Looi geen onbekende. Hoogma was directeur topvoetbal bij de bond in de periode dat Van de Looi daar Jong Oranje leidde.

"We hebben vier jaar samengewerkt. Hij heeft me bezig gezien op het veld, trainingen zien geven, zien coachen. Hij heeft een goed beeld van me kunnen vormen. Dat hij me benadert, vat ik op als een compliment. Dan is één en één snel twee."