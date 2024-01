Na jarenlange discussies zijn anti-zelfmoordnetten bij Golden Gate Bridge klaar

Na jarenlang gesteggel over de beste manier om zelfmoorden te voorkomen, heeft San Francisco de bouw van netten onder de Golden Gate Bridge voltooid. Het plaatsen van de netten werd al ruim tien jaar geleden goedgekeurd, en de bouw duurde, door vele vertragingen, bijna zes jaar.

De beroemde rode brug in Californië is een van de meeste gebruikte plekken in de wereld om zelfmoord te plegen. Sinds de opening in 1937 zijn er zeker 1800 mensen van de brug het ijskoude water ingesprongen. Slechts 39 mensen overleefden de val van bijna 70 meter.

Al sinds de opening van de brug wordt er gevraagd iets aan de zelfmoorden te doen. Maar hoe dat moest gebeuren, leidde tot veel discussie bij onder meer bewoners, politici en aannemers.

De netten hangen aan beide kanten van de 2,7 kilometer lange, vaak in mist gehulde, brug. Volgens de algemeen directeur van de brug is het aantal mensen dat sprong in 2023 al gedaald van gemiddeld dertig per jaar naar veertien. De mensen die om het leven kwamen bij de val sprongen op plekken waar de netten nog niet hingen.