Nederland helpt Frankrijk met pompen, Scholz op bezoek in Saksen-Anhalt

Nederland heeft in totaal twintig noodpompen. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kan Nederland er goed vier missen, omdat hier de situatie ondanks de hoge waterstanden onder controle is.

Vandaag vertrekken twee experts van Rijkswaterstaat met twee noodpompen naar Duinkerke en Calais. Later deze week levert Nederland nog twee pompen . De pompen kunnen elk 5 miljoen liter water per uur verwerken. Twee pompen die Nederland in november naar Frankrijk stuurde waren al weer terug.

Nederland stuurt opnieuw vier noodpompen naar Frankrijk om de wateroverlast te bestrijden. In het noordwesten van Frankrijk is veel wateroverlast doordat de afgelopen tijd weer een enorme hoeveelheid regen is gevallen en het water niet goed kan worden afgevoerd. Frankrijk vroeg de EU daarom gisteren om hulp.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

In Frankrijk werd gisteren in het departement Pas-de-Calais code rood afgekondigd. Vooral in de rivier de Aa staat het water hoog, bijna net zo hoog als in november. In verschillende dorpen en steden zijn straten onder water gelopen.

In de omgeving van Nantes vond de politie gisteren in een auto in een rivier het lichaam van een 73-jarige man. De politie was gealarmeerd door een burgemeester van een plaats daar in de buurt. Hij zag een auto voorbijdrijven waarvan alleen de kofferbak boven het water uitstak.

Het slachtoffer werd sinds dinsdagmorgen vermist toen hij niet terugkeerde van een bezoekje aan de bakker.

Duitsland

Bondskanselier Scholz bezoekt vandaag de deelstaat Saksen-Anhalt, waar in de regio Mansfeld-Südharz dijkdoorbraken dreigen. Het regiobestuur heeft de hulp van het leger ingeroepen. Het bestuur wil dat vanaf maandag 150 militairen een week lang meehelpen bij het vullen van zandzakken.