Nederland helpt Frankrijk met pompen in strijd tegen water

Nederland stuurt opnieuw vier noodpompen naar Frankrijk om de wateroverlast te bestrijden. In het noordwesten van Frankrijk is veel wateroverlast doordat de afgelopen tijd weer een enorme hoeveelheid regen is gevallen en het water niet goed kan worden afgevoerd. Frankrijk vroeg de EU daarom gisteren om hulp.

Vandaag vertrekken twee experts van Rijkswaterstaat met twee noodpompen naar Duinkerke en Calais. Later deze week levert Nederland nog eens twee pompen aan Frankrijk. De pompen kunnen elk 5 miljoen liter water per uur verwerken.

In november 2023 werden er ook al vier noodpompen naar Frankrijk gestuurd. Nederland heeft in totaal twintig noodpompen. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kan Nederland er goed vier missen, omdat hier de situatie ondanks de hoge waterstanden onder controle is.

Minister Harbers wijst erop dat op veel plaatsen in Frankrijk rivieren buiten hun oevers zijn getreden. "Daarom is het belangrijk om elkaar te helpen zo snel mogelijk van het water af te komen."

In Frankrijk werd gisteren in het departement Pas-de-Calais code rood afgekondigd. Vooral in de rivier de Aa staat het water hoog, bijna net zo hoog als in november. In verschillende dorpen en steden zijn straten onder water gelopen.

Ook België en grote delen van Duitsland kampen met wateroverlast na de extreme regenval van de laatste tijd.