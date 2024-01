Hezbollah belooft terug te slaan naar Israël, 'maar is niet uit op oorlog'

"Wacht maar af wat er nog gaat gebeuren", zo besloot Hassan Nasrallah gisteravond zijn televisietoespraak, terwijl in de regio en het Westen met spanning werd toegekeken. De leider van Hezbollah liet er in zijn uitgebreide speech geen twijfel over bestaan dat de militante beweging de aanslag op Saleh al-Arouri van Hamas zal vergelden.

De belangrijke Hamas-leider werd dinsdag bij een droneaanval in een woonwijk in het zuiden van de Libanese hoofdstad Beiroet gedood, net als zes andere Hamas-leden. Het is vrijwel zeker dat Israël achter de aanval zat, hoewel er geen officiële bevestiging is. Israël zei na de aanval dat het leger in de hoogste staat van paraatheid verkeert.

Voor het eerst sinds het begin van de oorlog wist Israël een hooggeplaatste Hamas-leider uit te schakelen; niet in Gaza, maar op Libanees grondgebied. Dat zet de verhoudingen tussen Hezbollah en Israël op scherp en vergroot de angst voor een regionale oorlog. Alle ogen zijn nu op de militante beweging gericht, die steun krijgt van Iran.

In de veertig jaar dat Hezbollah bestaat, heeft de groep zich geprofileerd als verzetsbeweging tegen de Israëlische bezetting in Libanon, wat aanvankelijk tot grote populariteit leidde. Daarnaast is het een politieke partij en levert het sociale diensten. De populariteit is de afgelopen jaren sterk afgenomen, met name door de steun aan de Syrische dictator Assad en de economische crisis in Libanon.

'Hezbollah wil geen oorlog'

"Deze aanslag brengt Hezbollah in een moeilijke positie", zegt Marina Calculli, universitair docent aan de Universiteit Leiden en Hezbollah-deskundige. Hoewel het hier ging om een Hamas-leider, zei Nasrallah eerder in een toespraak dat hij een aanval op Libanees grondgebied niet zou accepteren. "Hezbollah kan vergelding nu niet vermijden, maar niemand in Libanon wil oorlog, ook Hezbollah zelf niet."

Hezbollah is er niet op uit om een regionale oorlog te ontketenen, zegt ook Nora Stel, universitair docent conflictstudies aan de Radboud Universiteit en gespecialiseerd in Libanon. Tot nu toe heeft de groep terughoudend gereageerd op aanvallen uit Israël, zegt zij. "Hezbollah heeft hun rode lijn aangegeven, daar kunnen ze niet meer omheen."