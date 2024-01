Nice-voetballer krijgt acht maanden voorwaardelijk cel wegens 'aanzetten tot haat'

OGC Nice-voetballer Youcef Atal (27) is in Frankrijk veroordeeld tot acht maanden voorwaardelijke celstraf voor aanzetten tot haat. De Algerijnse verdediger plaatste in oktober op zijn Instagram-account een video over het conflict tussen Israël en Gaza die volgens de rechtbank antisemitisme bevatte.

De rechtbank oordeelde dat Atal ook een boete van 45.000 euro moet betalen. Eerder schorste zijn voetbalclub Nice de Algerijns-international al voor onbepaalde tijd en schorste de Franse voetbalcompetitie hem voor zeven wedstrijden.

Atal verwijderde de video kort na het plaatsen en bood zijn excuses aan. Atal zei destijds op zijn sociale media dat hij "nooit een boodschap van haat zou steunen." Toch opende de openbaar aanklager een onderzoek naar de voetballer op verdenking van het "verheerlijken van terrorisme".